События

12:41 28.12.2019

Новый год в поезде будут встречать около 17 тыс. пассажиров – "Укрзализныця"

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Новый год в поезде будут встречать около 17 тыс. пассажиров – "Укрзализныця"

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тыс. пассажиров, всего в эти праздничные сутки будет курсировать 126 пассажирских поездов.

Как сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев), на поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, УЗ предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

Как сообщалось, для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в 2019 году "Укрзализныця" назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

Теги: #укрзализныця #пассажиры
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