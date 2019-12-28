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12:31 28.12.2019

Луценко назвал разрушением государства освобождение экс-беркутовцев для обмена

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Луценко назвал разрушением государства освобождение экс-беркутовцев для обмена

Дело о расстреле протестующих на Майдане нужно сначала довести до приговора суда, а лишь затем проводить обмен бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Если суд над обвиняемыми в расстреле 48 и ранении 80 безоружных майдановцев тянется годами - это плохо. Если власть на завершающей стадии отпускает подсудимых и делает невозможным решение суда - это разрушение не только справедливости, но и собственно государства", - написал Луценко на странице в Фейсбуке в субботу.

Он отметил, что освобождать украинцев из российских тюрем необходимо, но для начала следует довести до суда дело об убийствах на Майдане.

"Но, во-первых, за время моей каденции был осужден 1,2 тыс. террористов и еще 1,3 тыс. находятся на стадии следствия. Поэтому менять есть на кого. Во-вторых, дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда. И лишь затем – менять", - добавил Луценко.

Как сообщалось, 23 декабря участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе видеоконференции договорились об обоюдном освобождении удерживаемых лиц в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года.

Теги: #луценко #обмен #террористы #суд
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