Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Фрунзенский райсуд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению, но тут же изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их.

Ранее прокурор Владимир Лымарь сообщил, что РФ "принципиально заявила" о включении в список на обмен обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", суд признал Дворникова виновным по ч. 3 ст. 258 (совершение теракта) , ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины, а Тетюцкого и Башлыкова - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 (соучастие в совершении теракта) и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Все трое приговорены к пожизненному лишению свободы и конфискации всего принадлежащего им имущества.

Суд также предписал удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Суд кроме того удовлетворил ходатайство прокурора, заявленного в рамках исполнения мирного плана президента об изменении меры пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на личное обязательство. Как отмечено в мотивировочной части, суд изменил меру пресечения "с учетом исключительных обстоятельств".

В соответствии с решением суда, они должны быть освобождены из-под стражи немедленно.

В остальной части приговор может быть обжаловать в течение 30 дней со дня оглашения. В случае, если апелляция не будет подана в этот срок, приговор вступит в силу.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.