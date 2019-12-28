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11:33 28.12.2019

Скоростные катера пополнили флот Морской охраны

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Новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников, сообщает в субботу Госпогранслужба.

Катера построены на харьковском предприятии «Бриг ЛТД», которое выиграло тендер на заказ.

"Малые катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литра, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружением. Важно, что данные катера оснащены специальным трапом для поднятия водолаза, позволит проводить подводные обзоры судов, к примеру, на рейдовых стоянках или в открытом море к западу судна в порт. А также, в комплекте с катером поставлен трейлер для наземной транспортировки катера. Таким образом, спецподразделение имеет повышенную мобильность и может перемещаться для точечных действий на различных участках побережья и различных водоемах приграничья", сообщает погранслужба.

Бойцы спецподразделения непосредственно участвовали в приеме катеров и в испытательных маневрах, проверив на себе все заявленные характеристики. На ходовых испытаниях «Бриг» продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (порядка 70 км / час) в зависимости от загрузки.

Уже с началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

На приложенных к сообщению фотоснимках – 2 новых катера.

Теги: #госпогранслужба #катер #вмс_всу #флот
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