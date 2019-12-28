Одесских террористов передадут боевикам в обмен на захваченных боевиками украинцев

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении терактов, их планируют обменять на захваченных боевиками на Донбассе украинцев, сообщает одесское интернет издание "Думская" в субботу

Как сообщил «Думской» источник в СБУ, сегодня утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Всего из СИЗО вышли 11 человек.

Лиц, которые обвиняются или уже осуждены за совершение террористических актов на территории Одессы и области, планируют обменять на граждан Украины, захваченных боевиками.

Всех их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Майорское» возле Горловки, где в воскресенье состоится обмен.

Кроме этих лиц, по данным издания «Таймер», российским боевикам передадут фигурантов таких дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигуранта «дела 2 мая» Сергея Долженкова.

Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых — Константин Калашников (13 лет за диверсию на железной дороги) и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить), сообщает "Думская".