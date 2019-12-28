Суд в Харькове отпустил обвиняемого в убийстве трех человек, РФ включила его в список на обмен – эксперт-правозащитник

Дзержинский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры освободил из-под ареста Максима Мысика, обвиняемого в убийстве трех человек. Отпущенного готовятся обменять с РФ, заявляет юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

"24 декабря 2019 года прокуратура просит об изменении меры пресечения на личное обязательство обвиняемому в двойном убийстве Мысику Максиму Владимировичу. Для обмена. То есть Россия требовала и включила киллера в список на обмен! 26 декабря 2019 года Дзержинский районный суд Харькова меняет меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. О том, что убийца освобождается в рамках обмена указано прямо в тексте постановления", - написал Рысенко на своей странице в Фейсбуке.

Эксперт отметил, Мысик подозревается в убийствах трех человек в 2013 и 2014 году и подготовке к покушению на депутата. В настоящее время он готовится уехать в Россию.

По его словам, в частности, в Харькове 1 августа 2013 года и 9 марта 2014 года произошло несколько убийств. Неизвестный застрелил владельца и руководителя известной харьковской фирмы "Омега-Автопоставка" Ярослава Бисага. Кроме того, в ресторане "Норма" застрелили предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова.

"Как мягко говорят правоохранители один из расстрелянных, Е.Слоневський, занимался обналичиванием средств… Говорят, что оба брата Слоневские тогда конкурировали с известным Евгением Жилиным, основателем "Оплота", который позже был застрелен в Подмосковье", - сообщил юрист.

Рысенко отметил, что 2 июня 2014 года милиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в двойном убийстве в Харькове и подготовке покушения на руководство украинских силовых структур. В частности речь идет о депутате Харьковского областного совета Игоря Котвицкого, бизнес-партнере министра внутренних дел Арсена Авакова.