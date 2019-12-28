Граждане Украины и Киргизии пострадали при крушении самолета в Казахстане

Три иностранных гражданина пострадали в крушении самолета под Алматы, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

"Встретился с главврачами клиник города, в которых находятся 49 пострадавших в авиакатастрофе под Алматы. (...) Среди пострадавших двое граждан Украины, один из Кыргызстана", - написал Сагинтаев в соцсетях в субботу.

"С момента госпитализации врачи, психологи, медперсонал беспрерывно оказывают всю необходимую помощь. Проведено 19 оперативных вмешательств", - отметил аким.

Он подчеркнул, что пострадавшие выведены из травматического шока, по улучшению динамики переводятся из реанимации в отделения.

"Со стороны акимата оказывается вся необходимая помощь независимо от гражданства", - отметил Сагинтаев.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы по причинам и обстоятельствам крушения к 10 января.