Украинская сторона СЦКК заявила об очередном препятствовании боевиками передвижения патрулей СММ ОБСЕ – пресс-центр ООС

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявила, что боевики снова ограничивали свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"В ежедневном отчете от 27 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует о 8 случаях отказа патрулю Миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям за период с 24 по 26 декабря. Представители вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию возле населенных пунктов Новоазовск, Заиченко, Безымянное, Верхнешироковское на юге Донецкой области", - сообщается на странице ООС в Фейсбуке.

Кроме того, патрулю Миссии запрещали проезд вблизи населенных пунктов Корсунь и Приморское, а в пункте пропуска на границе рядом с н.п. Вознесеновка и на железнодорожной станции "Красная Могила", что находится в самой Вознесеновке, патрулю предложили покинуть указанный район.

Украинская СЦКК призвала незаконные вооруженные формирования не допускать дальнейших действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.