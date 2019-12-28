Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у н.п. Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с н.п. Гладосово - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

"С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С ручной противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.