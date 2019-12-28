СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили организованную руководителями медицинских заведений и коммерческой структуры коррупционную схему во время закупок за бюджетные средства медицинских препаратов и оборудования, сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица систематически получали от коммерческих структур "откаты" в размере 10-15% за содействие в заключении выгодных контрактов. Соглашения предусматривали закупку товаров для медучреждений по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали должностных лиц после передачи в офисе фирмы-поставщика очередной взятки в сумме 24,5 тыс. грн. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали ряд других фактов получения "откатов" руководителями ряда медицинских учреждений региона.

Директору одного из медучреждений, а также директору и главному бухгалтеру коммерческой структуры оперативники сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержанли в порядке ст.208 УПК Украины.

В настоящее время фигурантам производства избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к преступной схемы.