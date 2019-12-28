Правоохранители выясняют причины воспламенения автомобиля в одном из парков Николаева

Правоохранители выясняют обстоятельства воспламенения автомобиля Skoda Octavia в Центральном парке Николаева.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Николаевской области, в пятницу около 18:35 в полицию Центрального отдела полиции поступило сообщение о том, что возле здания университета по пр. Героев Украины, 9 горит транспортное средство.

Отмечается, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. А сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия выяснили, что автомобиль принадлежит тренеру спортивного клуба смешанных единоборств, который расположен рядом.

Также правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля, которые направили на проведение экспертизы для установления причин пожара.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления