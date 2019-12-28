События

05:38 28.12.2019

Правоохранители выясняют причины воспламенения автомобиля в одном из парков Николаева

1 мин читать

Правоохранители выясняют обстоятельства воспламенения автомобиля Skoda Octavia в Центральном парке Николаева.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Николаевской области, в пятницу около 18:35 в полицию Центрального отдела полиции поступило сообщение о том, что возле здания университета по пр. Героев Украины, 9 горит транспортное средство.

Отмечается, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. А сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия выяснили, что автомобиль принадлежит тренеру спортивного клуба смешанных единоборств, который расположен рядом.

Также правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля, которые направили на проведение экспертизы для установления причин пожара.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления

Теги: #авто #николаев #украина #воспламенение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:12 28.12.2019
В Харькове подожгли вход в ОГА, подозреваемый в поджоге задержан

В Харькове подожгли вход в ОГА, подозреваемый в поджоге задержан

00:50 28.12.2019
Зеленский подписал Избирательный кодекс

Зеленский подписал Избирательный кодекс

00:49 28.12.2019
Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

23:06 27.12.2019
"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

23:01 27.12.2019
Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

21:53 27.12.2019
Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

19:16 26.12.2019
Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

12:00 26.12.2019
Почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, более трети – что нет

Почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, более трети – что нет

11:50 26.12.2019
Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы Минэкономики

Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы Минэкономики

07:17 26.12.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в пятницу

В АМПУ проходят обыски - НАБУ

На борту разбившегося в Казахстане самолета были четверо иностранных граждан, они выжили

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы, ранен украинский военнослужащий

27 декабря будет рассмотрена апелляция защиты экс-беркутовцев на продление им срока ареста в рамках подготовки их к обмену, утверждают адвокаты семей погибших на Майдане

ПОСЛЕДНЕЕ

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

В Черногории лидеров оппозиции задержали за беспорядки в зале парламента

ВСУ получили очередную партию бронированных медицинских машин

По делу о коррупции при строительстве ГЭС на Ниле в Эфиопии обвиняются 50 человек

Отменено порядка 100 рейсов казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алма-Атой

Зеленский уволил начальника УСБУ в Хмельницкой области Харченко – указ

Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

Зеленский перевел Грицака в запас СБУ – указ

Прошли испытания нового Шулявского путепровода – мэр Киева

СБУ помешала контрабанде в ЕС партии контрафактных сигарет на сумму 5 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА