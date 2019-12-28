События

03:12 28.12.2019

В Харькове подожгли вход в ОГА, подозреваемый в поджоге задержан

1 мин читать

В Харькове в ночь на воскресенье была подожжена входная дверь в здание облгосадминистрации.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в полицию в 23:20

"Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет. За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р. в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #ога #украина #поджог #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:50 28.12.2019
Зеленский подписал Избирательный кодекс

Зеленский подписал Избирательный кодекс

00:49 28.12.2019
Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

Нардепы из "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады

23:06 27.12.2019
"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

23:01 27.12.2019
Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

Прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенного в колонии в Белой Церкви

21:53 27.12.2019
Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

13:36 27.12.2019
Информация о минировании 193 объектов в Харькове не подтвердилась

Информация о минировании 193 объектов в Харькове не подтвердилась

13:19 27.12.2019
Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

20:16 26.12.2019
Оглашение приговора по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове назначено на 28 декабря

Оглашение приговора по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове назначено на 28 декабря

19:16 26.12.2019
Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

18:02 26.12.2019
Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской обладминистраций согласно поданным заявлениям – указы

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской обладминистраций согласно поданным заявлениям – указы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в пятницу

В АМПУ проходят обыски - НАБУ

На борту разбившегося в Казахстане самолета были четверо иностранных граждан, они выжили

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы, ранен украинский военнослужащий

27 декабря будет рассмотрена апелляция защиты экс-беркутовцев на продление им срока ареста в рамках подготовки их к обмену, утверждают адвокаты семей погибших на Майдане

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черногории лидеров оппозиции задержали за беспорядки в зале парламента

ВСУ получили очередную партию бронированных медицинских машин

По делу о коррупции при строительстве ГЭС на Ниле в Эфиопии обвиняются 50 человек

Отменено порядка 100 рейсов казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алма-Атой

Зеленский уволил начальника УСБУ в Хмельницкой области Харченко – указ

Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

Зеленский перевел Грицака в запас СБУ – указ

Прошли испытания нового Шулявского путепровода – мэр Киева

СБУ помешала контрабанде в ЕС партии контрафактных сигарет на сумму 5 млн грн

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в пятницу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА