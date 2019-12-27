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21:53 27.12.2019

Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

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Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

Прокуратура объявила о подозрении одному из нападающих на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"В пятницу, 27 декабря 2019 года, следователями Соломенского УП ГУ ЧП в г.Киеве по согласованию Киевской местной прокуратуры №9 сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста, которые имели место 24.12.19 у здания Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия подозреваемого выражались в преследовании журналиста и хулиганских действиях к нему, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 296 УК Украины.

"В отношении мужчины длится судебное разбирательство в другом уголовном производстве по ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 УК Украины. Поэтому сторона обвинения подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд города Киева", - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, правоохранители расследуют причинение факт телесных повреждений пострадавшему журналисту, квалифицированный по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению, и сбор соответствующих доказательств.

Теги: #украина #нападающий #подозрение #журналист #шеремет #суд
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