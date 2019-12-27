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20:59 27.12.2019

В Черногории лидеров оппозиции задержали за беспорядки в зале парламента

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В Черногории лидеров оппозиции задержали за беспорядки в зале парламента

Лидеры оппозиции Черногории были задержаны в пятницу после того, как устроили в парламенте беспорядки из-за принятия нового закона о религиозных объединениях, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, оппозиционные депутаты, пытаясь заблокировать голосование по законопроекту, кинули в зал парламента предмет, похожий на баллон со слезоточивым газом или петарду, а также хотели отключить микрофоны.

В итоге полиция задержала 22 человека, в том числе 17 оппозиционеров.

Как отмечает агентство, протестующие, которые являются приверженцами Сербской православной церкви, утверждали, что закон лишит ее собственности.

"Мы готовы умереть за нашу церковь, вот что мы демонстрируем сегодня", - заявил на заседании парламента депутат Андрия Мандич.

Все, кроме трех депутатов, были позднее освобождены.

Новый закон о религиозных объединениях одобрило более половины состава парламента - 45 депутатов. Согласно закону, религиозные общины, обладающие собственностью, должны предоставить свидетельства того, что они имели право владеть ею во времена независимости Черногории, то есть до того, как в 1918 году Черногория присоединилась к Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев.

Сербская православная церковь в Черногории охарактеризовала закон как "дискриминационный" и "неконституционный".

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь пообещал помочь Сербской православной церкви в Черногории.

AP напоминает, что основной церковью в Черногории является Сербская православная церковь. Отдельная черногорская православная церковь не признается другими православными церквями.

Теги: #оппозиция #черногория #протест #задержание
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