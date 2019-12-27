Отменено порядка 100 рейсов казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алма-Атой

Казахстанская авиакомпания Bek Air, чей самолет в пятницу потерпел крушение близ Алма-Аты, отменила порядка 100 рейсов с 27 по 31 декабря, сообщает Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В связи с приостановлением полетов авиакомпании Bek Air с 27 по 31 декабря текущего года отменены порядка 100 рейсов. На данные рейсы было продано 9,157 тыс. билетов (. . .) В настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы, запланированные к выполнению до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении ведомства.

Пассажирам отмененных рейсов предлагают рассматривать возможность перелета самолетами других авиаперевозчиков и иными видами транспорта.

В частности, пассажиры отмененных рейсов до 31 декабря могут воспользоваться услугами авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air "при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретенных билетов на рейсы Bek Air".

Авиаперевозчик SCAT до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест принимает к перевозке пассажиров Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, предоставленной представителем авиакомпании Bek Air.

При этом в ведомстве опровергли информацию о росте цен на авиабилеты. "Информация о повышении тарифов в связи с произошедшей катастрофой не соответствует действительности. В преддверии Нового года и выходных цены на авиабилеты традиционно бывают выше, чем в обычные дни", - говорится в сообщении.

Также в комитете напомнили, что близкие родственники пострадавших пассажиров перевозятся бесплатно.

Как сообщалось, в пятницу авиационные власти Казахстана приостановили деятельность авиаперевозчика Bek Air до выяснения всех обстоятельств крушения авиалайнера компании под Алма-Атой.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.

В парке авиакомпании состоят самолеты Fokker-100.