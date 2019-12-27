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19:15 27.12.2019

Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

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Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии в рамках усиления мер защиты в преддверии Нового года закрывает единственный пункт пропуска на границе с Грузией.

"С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Карзман". Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января в обычном режиме", - говорится в сообщении КГБ, поступившем в "Интерфакс".

В начале сентября из-за обострения ситуации на приграничной территории были закрыты два пункта пропуска с Грузией в Ленингорском районе Южной Осетии.

Теги: #южная_осетия #грузия #граница #закрытие
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