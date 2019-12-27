СБУ помешала контрабанде в ЕС партии контрафактных сигарет на сумму 5 млн грн

Сотрудники Служба безопасности Украины на Закарпатье блокировали незаконную переправку в Европу контрафактных табачных изделий, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют незаконно переместить через государственную границу партию контрафактных сигарет. Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Дьяково-автомобильный" правоохранители обнаружили в рефрижераторе грузовика контрабандистов 100 тыс. пачек фальсификата", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по предварительным подсчетам стоимость партии составляет 5 млн грн по теневым расценкам.

"В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к махинации", -сказано в сообщении.