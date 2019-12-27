Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в пятницу

В течение суток пятницы, 27 декабря, боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе 9 раз, вследствие чего один украинский военный был раньше.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сводке по состоянию на вечер пятницы, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

4 обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".