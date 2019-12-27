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17:46 27.12.2019

В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и легковушки 2 человека погибли и пострадал ребенок

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В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и легковушки 2 человека погибли и пострадал ребенок

Полиция Днепропетровской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса "Эталон" и автомобиля «Опель», в котором погибли два человека и пострадал ребенок.

"Известно, что в результате столкновения погибли водитель автомобиля "Опель" 1994 года рождения и ее пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса - девочка 2005 года рождения, с легкими травмами госпитализирована в больницу", - сообщает полиция Днепропетровской области на странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу в 14:50 на автодороге между с. Вольное и г. Новомосковск. Предварительно установлено, что водитель "Опеля" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом.

"В момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель", - отметили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, обстоятельства аварии устанавливаются.

Сведения по данному факту будут внесены в ЕРДР по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги: #дтп #полиция #днепропетровская_область
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