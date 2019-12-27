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17:30 27.12.2019

Во Львовской области прекратили работу трех подпольных игорных заведений

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Во Львовской области прекратили работу трех подпольных игорных заведений

Работу трех незаконных игорных заведений прекратили сотрудники полиции в г. Трускавец и Стебнык Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Учреждения были размещены в городах Стебнык и Трускавец и работали под вывесками операторов лотерей, но фактически, в нарушение норм закона в них при помощи компьютерной техники предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса с выплатой выигрышей", - указано в сообщении полиции.

По данным отдела коммуникации полиции Львовской области, во время обысков сотрудники полиции изъяли компьютерное оборудование, бухгалтерские записи, сетевое и иное оборудование, а также деньги, вырученные от незаконной деятельности.

Организатору группы и восьмерым участникам следователи предъявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 203 УК Украины (занятие игорным бизнесом) и ч.3 ст.28 УК Украины (совершение преступления организованной группой).

Пятерым участникам суд избрал в качестве меры пресечения залог в размере 150 тыс. грн каждому, а другим участникам группы и ее организатору меру пресечения изберут в ближайшее время.

Теги: #игорный_бизнес #полиция #львовская_область
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