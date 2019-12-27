Студия "Квартал 95" передала шведской компании Eccho Rights право представлять на международных рынках ряд своих продуктов

Студия "Квартал 95" передала шведской дистрибуторской компании Eccho Rights право представлять на международных рынках ряд своих продуктов.

"После семи лет успешного сотрудничества было принято решение расширить пакет проектов. За время совместной работы формат телевизионного шоу "Рассмеши комика" и сериал "Слуга народа" были проданы и реализованы в десятках стран по всему миру. Eccho Rights теперь имеет право представлять и реализовывать по всему миру самые успешные продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке и полюбились нашему зрителю", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Директор по продажам студии "Квартал 95" Наталья Яковлева отметила, что условия договора весьма строгие. "Несмотря на то, что мы являемся правообладателями, у нас не всегда будет возможность влиять на политику продаж компании. Eccho Rights, руководствуясь своим многолетним успешным опытом в этой сфере, берет на себя все права и обязательства представлять и реализовывать продукты "Квартала" по миру", - указала она.

Управляющий партнер Eccho Rights Никола Зюдерлунд подчеркнул, что рад продолжить отношения со студией, и надеется, что в будущем удастся заключить еще много успешных сделок.