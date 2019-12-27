АМПУ считает необоснованным допущение НАБУ о возможных нарушениях при дноуглублении в "Черноморске" и "Южном"

Администрация морских портов Украины (АМПУ) считает необоснованными предположения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в морских портах "Черноморск" и "Южный", которые по заказу АМПУ выполняла компания China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC, Китай).

В то же время, как сообщается на сайте АМПУ, администрация морпортов в своей работе придерживалась, и будет придерживаться, принципов открытости и прозрачности и готова и в дальнейшем сотрудничать с детективами НАБУ и предоставлять всю необходимую информацию.

"Все три публичных международных тендера, победителем которых стала китайская компания, проводились в системе электронных закупок ProZorro с четким соблюдением действующего законодательства. Проведение открытых тендеров позволило привлечь к участию в них ведущие мировые дноуглубительные компании: DEME Group (Бельгия), Boskalis International B.V. (Нидерланды), Jan De Nul N.V (Бельгия) Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Нидерланды) и в том числе CHEC", - сообщили в АМПУ.

По данным администрации морпортов, китайская компания предложила самую низкую цену, в результате чего общая экономия по трем тендерам составила более 500 млн грн.

"Тендерные процедуры и дальнейшая реализация проектов на всех этапах проходили под пристальным контролем со стороны Министерства инфраструктуры Украины, экспертной среды, средств массовой информации и общественности", - отметили в АМПУ.

При этом, по данным администрации, сами проекты дноуглубления были разработаны в соответствии с планами развития портов "Южный" и "Черноморск", прошли необходимую по законодательству экспертизу и были утверждены Кабинетом министров Украины.

Как сообщалось ранее в этот же день, детективы НАБУ вместе со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГП АМПУ, его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Китайская CHEC договорилась с АМПУ о проведении дноуглубления в морпорту "Черноморск" в апреле 2018 года, а в мае 2017 года – подписала два контракта на проведение дноуглубления в порту "Южный".