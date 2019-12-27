События

15:47 27.12.2019

Назначение Венедиктовой в ГБР является достижением для женского движения Украины, считает нардеп Бардина

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Назначение Венедиктовой в ГБР является достижением для женского движения Украины, считает нардеп Бардина

Назначение народного депутата из "Слуги народа" Ирины Венедиктовой временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований является достижением для всего женского движения Украины, считает ее коллега по фракции Марина Бардина.

"Важно, что женщина возглавит правоохранительный орган в Украине, это является выдающимся достижением для всего женского движения. Уверена, Ирина продемонстрирует свой профессионализм и ГБР, наконец, покажет результат, который мы ждали с момента его создания. А личные качества Ирины будут способствовать эффективной и дружной работе команды", - написала она на своей странице в Facebook.
 

Теги: #венедиктова
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Интерфакс-Украина
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