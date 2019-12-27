События

15:04 27.12.2019

Национальная полиция задержала хакера, который продавал базы данных таможенной службы

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Национальная полиция задержала хакера, который продавал базы данных таможенной службы

Киберполиция задержала злоумышленника, который продавал базы данных Государственной таможенной службы, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщается, злоумышленник продавал данные на тематических форумах в интернете. Стоимость одной базы составляла $3 тысячи, расчеты проводились в криптовалютах.

На данный момент устанавливается, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом.

Теги: #хакер #полиция
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