Национальная полиция задержала хакера, который продавал базы данных таможенной службы

Киберполиция задержала злоумышленника, который продавал базы данных Государственной таможенной службы, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщается, злоумышленник продавал данные на тематических форумах в интернете. Стоимость одной базы составляла $3 тысячи, расчеты проводились в криптовалютах.

На данный момент устанавливается, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом.