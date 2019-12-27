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13:36 27.12.2019

Информация о минировании 193 объектов в Харькове не подтвердилась

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Информация о минировании 193 объектов в Харькове не подтвердилась

Полиция закончила проверку информации о минировании 193 объектов (железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и др.) в Харькове, она оказалась ложной.

"В ходе осмотра 193 объектов полицейские эвакуировали 2206 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о минировании 193 объектов массового пребывания людей поступило на электронную почту полиции в четверг вечером.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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