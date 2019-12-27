В Украине в ближайшие дни похолодает, будет мокрый снег и гололедица

На выходных в Украину продолжит перемещаться прохладный воздух из Центральной Европы, дождь сменится мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 28 декабря, на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный снег, метели, гололедица на дорогах. Возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-5° мороза, в Карпатах – 6-11° мороза.

На остальной территории возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на востоке и юге – с дождем. Температура в течение суток будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. На юге и востоке воздух днем может прогреться до 1-5° тепла.

Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу ожидается небольшой мокрый снег, северо-восточный ветер 7-12 м/с, температура ночью и днем 0-2° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория в Киеве, самая высокая температура днем 28 декабря была зафиксирована в 1998 году и составила 8,4° тепла, а самая низкая ночью – 23,2° мороза в 1930 году.

В воскресенье, 29 декабря, ночью ожидается умеренный снег, днем – небольшой снег. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях возможен снег с дождем. Местами, кроме севера и запада, возможно налипание мокрого снега и гололед. В Приазовье без осадков.

Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток на западе и севере 0-5° мороза, на остальной территории – от 3° мороза до 2° тепла. На юге днем ожидается до 5° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, температура ночью и днем 7-12° мороза.

В Киеве в ночь на воскресенье ожидается умеренный, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица.