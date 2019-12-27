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12:58 27.12.2019

Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции

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Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования осуществили три обстрела позиций украинских военнослужащих в пятницу с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщается на сайте Министерства обороны.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет", - говорится в сообщении.

Согласно сводке, боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, при этом участки сил и средств под огонь не попали.

"Защитники Украины, применяя стрелковое вооружение, вели адекватные оборонительные действия", - сообщили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #сводка
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