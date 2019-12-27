События

12:33 27.12.2019

В новогодние праздники Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим несения службы

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В новогодние праздники Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим несения службы

На период новогодних и рождественских праздников Государственная служба чрезвычайных ситуаций переведена на усиленный режим несения службы.

"На круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств - более 13 тысяч человек и 3,7 тысяч единиц техники", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Теги: #гсчс #новый_год
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Интерфакс-Украина
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