События

12:20 27.12.2019

Во Львовской области произошло ДТП с участием маршрутки: восемь человек травмированы

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Во Львовской области произошло ДТП с участием маршрутки: восемь человек травмированы

Восемь человек пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса "Mercedes-Benz Vario" сообщением "Вараш-Львов" с микроавтобусом "Opel Movano" возле села Софиевка Гороховского района Львовской области около 8:00 утра в пятницу

"По предварительной информации, в результате ДТП оба водителя и шесть пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения", - сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Предварительно установлено, что за рулем автобуса "Mercedes-Benz" находился 55-летний житель Ровенской области, микроавтобусом "Opel Movano" управлял 32-летний житель Иваничивского района Волынский области. Автобусы двигались навстречу друг другу. На месте работает полиция, обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: #дтп #львовская_область
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Интерфакс-Украина
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