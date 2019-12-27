Суд установил сумму залога в 3 млн грн для экс-чиновницы "Черкассыоблэнерго", подозреваемой в присвоении 313 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности главы правления ОАО "Черкассыоблэнерго", которая подозревается в присвоении средств предприятия на сумму в 313 млн грн и злоупотреблении служебным положением.

"По решению суда к подозреваемой применена мера пресечения в виде залога в размере 3 млн 783 тыс. 600 грн", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также на неё были возложены дополнительные обязательства – прибывать к следователю, прокурору и следственному судье по каждому требованию, не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать о смене места жительства и места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу Украины.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что в 2015-2016 годах и.о. главы правления "Черкассыоблэнерго" и первый заместитель главы правления этого общества, действуя в интересах частной компании - ЧАО "ХК "Энергосети" путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, завладели средствами, которые должны были поступить от ОАО "Азот" в ПАО "Черкассыоблэнерго".

Как следствие, энергоснабжающей компании нанесен ущерб на общую сумму 313 млн грн.

Действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 УК Украины.