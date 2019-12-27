Генпрокуратура выдала иностранца, подозреваемого в причастности к международной организованной преступности

Генеральная прокуратура Украины передала Испании иностранца, которому инкриминируется отмывание более 10 млн евро и ряд других преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Благодаря завершению экстрадиционной процедуры представителям правоохранительных органов Испании 24 декабря передано лицо, которому инкриминируется отмывание более 10 млн евро и совершение других тяжких преступлений", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В информации отмечается, что выданный человек разыскивался испанскими партнерами с 2010 года и по их данным имел статус "вора в законе".

В Генпрокуратуре подчеркнули, что это еще один пример успешного взаимодействия прокуратуры с европейскими коллегами в сфере экстрадиции.