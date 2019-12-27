При крушении самолета под Алматы погибли 14 человек

Число погибших при крушении самолета близ Алматы, по предварительным данным, составило 14 человек, сообщили в акимате (администрации) Алматы.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении акимата.

Комитет по ЧС сообщает, что установлены личности семи погибших при крушении самолета.

Ранее источник сообщал о 12 погибших.

Самолет авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.