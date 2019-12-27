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03:57 27.12.2019

Переяславский райсуд направил в КАСУ дело об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком

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Переяславский райсуд направил в КАСУ дело об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком

Переяславский районный суд направил материалы дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность дела, сообщил сайт "Громадское".

По информации сайта, судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом сам взял отвод, потому, что дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровкой.

"В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить его подсудность - то есть где дело будет рассматриваться далее. Продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез, которых отвели", – сказано в сообщении в четверг.

Апелляционный суд направит материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Если подозреваемым не продлят меру пресечения до 31 декабря, то все подозреваемые в убийстве выйдут на свободу.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

5 ноября инспектор полиции, сделавший выстрел, от которого впоследствии погиб 5-летний Кирилл Тлявов, был уведомлен о подозрении в убийстве по неосторожности, оружие не найдено, сообщил директор Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба.

23 декабря прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве Тлявова в г.Переяслав-Хмельницкий.

Дело квалифицировано по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

Теги: #киевская #суд #ребенок #убийство
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