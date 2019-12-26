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21:47 26.12.2019

Республиканцы полагают, что некоторые сенаторы-демократы выступят за прекращение процедуры импичмента Трампу

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Республиканцы полагают, что некоторые сенаторы-демократы выступят за прекращение процедуры импичмента Трампу

В Республиканской партии США считают, что им удастся получить поддержку от некоторых сенаторов-демократов для прекращения процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, сообщает в четверг издание The Hill.

Издание уточняет, что сенаторы-республиканцы рассчитывают на голоса одного или двух демократов в Сенате при финальном голосовании по каждому из двух пунктов обвинения в отношении Трампа - о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс в отношении действий Трампа.

"Я думаю, мы можем получить пару (голосов - ИФ). Я не хочу домысливать на тему, кто они, очевидно, это будет слишком серьезным давлением на них. Но я в самом деле думаю, что у нас на обеих сторонах (в Республиканской и Демократической партиях - ИФ) есть люди, которые хотят разумного, внепартийного решения проблемы", - цитирует The Hill слова сенатора Дэвида Пердью.

В свою очередь лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл ранее заявил в интервью телеканалу Fox News, что некоторые демократы должны выступить за оправдание Трампа.

"Для меня не было бы удивительным, если бы мы заполучили одного или двух демократов", - отмечал Макконнелл, добавив, что в отношении импичмента республиканцы занимают единую позицию, а демократы разобщены.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге ранее в декабре Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Однако, напоминает The Hill, против первого пункта обвинения голосовали двое демократов, а против второго - трое.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Теги: #сша #ожидания #импичмент #республиканцы
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