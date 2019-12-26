Премьер призвал граждан сообщать о нелегальных игорных залах на горячую линию

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальном игорном бизнесе на горячую телефонную линию "1545".

"За один день мы закрыли 5,3 тыс. нелегальных игровых залов по всей Украине. Но если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, избрав категорию 5", - написал он в Телаграмм-канале в четврег.

Гончарук добавил, что правительство намерено оперативно реагировать на эти обращения.