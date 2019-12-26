Оглашение приговора по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове назначено на 28 декабря

Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, обвиняемые в теракте, который произошел возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года, настаивают на своей невиновности.

"Обвинительный приговор принять не могу и никогда не приму, потому что ни я, ни мои товарищи к этому не причастны", - заявил Дворников, выступая в дебатах в суде в четверг.

Тетюцкий в свою очередь назвал обвинение надуманным, необоснованым, не подтвержденным документально и доказательно, а само дело - сфальсифицированным.

Обвиняемые просили предоставить им время на подготовку к дебатам, но суд этого не сделал.

О необоснованности обвинения говорили и адвокаты.

Коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Оглашение приговора состоится 28 декабря.

Как сообщалось, ранее в четверг в ходе дебатов прокурор Владимир Лымарь просил суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем, он просил до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"В рамках Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже между Украиной и РФ достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря этого года. С этой целью стороны договорились о взаимном освобождении до конца этого года лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных и уголовные производства в отношении которых находятся в производстве органов предварительного расследования и суда. К сожалению, я должен констатировать что российской стороной среди других в список обмениваемых лиц принципиально заявленные Башлыков, Дворников и Тетюцкий... что еще раз подтверждает факт действий обвиняемых, направленных на расшатывание ситуации в Украине ", - объяснил Лымарь.

Присутствовавшие в зале родственники погибших в результате теракта и их представитель требовали приговорить обвиняемых к пожизненному заключению, но были категорически против их обмена.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.