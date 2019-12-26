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19:18 26.12.2019

Сотрудникам "Ощадбанка" в Кировоградской области сообщили о подозрении в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

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Сотрудникам "Ощадбанка" в Кировоградской области сообщили о подозрении в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

В Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений "Ощадбанка" о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемые присвоили около 2,2 млн грн средств вкладчиков.

Следствие установило, что руководитель районного отделения, вероятно в сговоре с ведущим экономистом в период с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка путем проведения безосновательных операций, в том числе проводя безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.

В результате схемы пострадали 72 человека, в большинстве – пенсионеры и дети-инвалиды.

Продолжается досудебное расследование.

Теги: #генпрокуратура #подозрение #ощадбанк
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