Сотрудникам "Ощадбанка" в Кировоградской области сообщили о подозрении в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

В Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений "Ощадбанка" о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемые присвоили около 2,2 млн грн средств вкладчиков.

Следствие установило, что руководитель районного отделения, вероятно в сговоре с ведущим экономистом в период с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка путем проведения безосновательных операций, в том числе проводя безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.

В результате схемы пострадали 72 человека, в большинстве – пенсионеры и дети-инвалиды.

Продолжается досудебное расследование.