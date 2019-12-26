У Жеваго обжаловали в ВСУ отказ в приеме апелляции на решение суда о принудительном взыскании 1,5 млрд грн

Пресс-служба украинского бизнесмена, бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго призвала СМИ предоставлять правдивую и объективную информацию относительно решений Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года о принудительном взыскании 1,5 млрд грн в пользу НБУ.

"Да, действительно, апелляционная жалоба была возвращена без рассмотрения по существу, поскольку, по мнению апелляционной инстанции, сумма судебного сбора должна быть больше. Мы не согласны с этим решением, оно обжаловано нами в Верховном суде, и мы считаем, что имеем законное право на справедливое рассмотрение дела по существу", - сообщил юридический консультант, защищающий интересы Жеваго, которого цитирует пресс-служба.

"Мы хотели бы, чтобы НБУ честно и прозрачно проинформировал общество, сумма кредитов рефинансирования 1 млрд 450 млн грн без процентов, 1 млрд 500 млн грн с процентами была издана под твердые залоги и дополнительную личную гарантию господина Жеваго. Все эти средства под наблюдением куратора НБУ были выданы вкладчикам банка "Финансы и Кредит" в сумме до 200 тыс. грн. Предоставление персональных гарантий лишний раз подтверждает, что господин Жеваго до последнего пытался спасти банк от введения временной администрации и последующей ликвидации", - подчеркивается в заявлении юридического консультанта, имя которого не обнародуется.

При этом он добавил, что "к сожалению, непрофессионализм тогдашнего руководства НБУ привел к выводу с рынка не только банка "Финансы и Кредит", но и ряда других крупнейших банков Украины, которые могли быть поддержаны регулятором в соответствии с законодательством Украины и могли избежать ликвидации, когда вкладчики, кредиторы, государство и акционеры банков не претерпели бы убытки".

"Такие непрофессиональные действия привели к существенному ухудшению ситуации в банковском секторе в 2015-2017 годах. И значительного торможения развития экономики Украины в те годы в целом", - отметил юридический консультант.

По его словам, именно эти кредиты рефинансирования выдавались не только под личные обязательства владельцев, в том числе господина Жеваго, а в первую очередь, под твердые залоги. Нежелание реализовать эти залоги по справедливой рыночной цене, как это принято в цивилизованных странах, говорит о предвзятости уполномоченных органов и лиц, чьи популистские обвинения не подтверждены фактами и не соответствуют действительности, резюмируется в заявлении.

Ранее в четверг сообщалось на сайте регулятора, что НБУ 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка.

"Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. В настоящее время общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн", - цитировала пресс-служба НБУ начальника отдела судебной работы с проблемными активами управления работы с проблемными активами НБУ Сергея Бойко.

Нацбанк ожидает, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго (финансового поручителя по кредитам рефинансирования) и подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым центробанк также подал около 30 судебных исков, уточнил Бойко.

Центробанк добавил, что Жеваго пытался обжаловать решение суда, но не уплатил вовремя судебный сбор, в связи с чем Киевский апелляционный суд 13 декабря вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу. Это позволило НБУ обратиться в ГИС относительно принудительного исполнения решения суда райсуда.

Кроме того, сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, в то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с НБУ.

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед центробанком. Поскольку Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Как отмечает центробанк, фактически судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса.

НБУ 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" в категорию неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.