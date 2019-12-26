РФ "принципиально заявила" о включении в список на обмен обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове – прокурор

В ходе переговоров об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" российская сторона настаивала на включении в списки Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова, обвиняемых в теракте, который произошел возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года, заявил прокурор Владимир Лымарь.

"В рамках Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже между Украиной и РФ достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря этого года. С этой целью стороны договорились о взаимном освобождении до конца этого года лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных и уголовные производства в отношении которых находятся в производстве органов предварительного расследования и суда. К сожалению, я должен констатировать что российской стороной среди других в список обмениваемых лиц принципиально заявленные Башлыков, Дворников и Тетюцкий... что еще раз подтверждает факт действий обвиняемых, направленных на расшатывание ситуации в Украине ", - сказал Лымарь в ходе дебатов во Фрунзенском райсуде Харькова в четверг.

Он подчеркнул, что считает вину Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова доказанной и обратился к суду с просьбой признать их виновными в инкриминируемых преступлениях и назначить всем троим наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Вместе с тем он попросил суд до вступления приговора в силу изменить обвиняемым меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Я обращаюсь ко всем с просьбой понять принципиальность и важность решения этого вопроса, необходимость решения этого вопроса. И прошу суд меру пресечения в отношении Дворникова... Тетюцкого... Башлыкова до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей на личное обязательство", - сказал Лымарь.

Он также обратился к родственникам погибших в теракте.

"Уважаемые, я был с вами все это время. Почти 5 лет. Я понимаю, вашу боль по потерянным сыновьями и родным, но наш долг - сохранить светлую память героев. Понимаю ваше желание получить справедливый приговор суда и адекватное наказание обвиняемым. Ваши дети, ваши родные выполнят еще один героический поступок - вернут из плена живых патриотов, которые продолжают защищать Украину... Общество четко понимает, что перед нами стоит нелегкий выбор: освободить террористов, убийц наших героев-патриотов, фамилиями которых гордится государство, взамен на возвращение живых героев-украинцев. Но мы должны понимать, что срыв нормандских договоренностей по обмену приведет к дальнейшему незаконному удержанию государством-агресором пленных украинских военнослужащих и заложников ", - сказал Лымарь.

Присутствовавшие в зале суда родственники погибших поддержали прокурора в части признания обвиняемых виновными и назначения им наказания в виде пожизненного заключения. Однако они категорически выступили против обмена.

"Они все должны понести наказание на территории Украины", - заявила Марина Толмачева, муж которой Игорь Толмачев погиб в результате теракта.

Против обмена обвиняемых также категорически выступил представитель потерпевших Олег Головков. "Их обмен - преступление по отношению к моим доверителям. Обвиняемые - не члены вооруженных формирований, не комбатанты, не проводили действий в зоне вооруженного конфликта... Те, кто согласовали их включение в список, допустили прецедент, когда РФ может вписывать (в списки на обмен - ИФ) наркобаронов, насильников и коррупционеров, если на то будет воля руководства РФ", - сказал он.

Сейчас свою позицию в дебатах высказывают обвиняемые. Ранее в четверг, в ходе дачи показаний они все отказались признать свою вину.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.