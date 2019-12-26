События

17:46 26.12.2019

В Киеве у обменника из травмата ранили женщину, она госпитализирована

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Женщина получила ранение в четверг в результате стрельбы на проспекте Правды в Подольском районе в Киеве, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате инцидента на проспекте Правды получила ранения женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь… На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила правоохранителям от врачей.

Интернет-издание "Киев оперативный" уточняет, что пострадавшая 1955 г.р. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала женщине в голову. Пострадавшая жива, в настоящее время доставлена в больницу.

Теги: #киев #стрельба #пострадавшая
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