События

17:26 26.12.2019

Прокуроры Генпрокуратуры провели следственный эксперимент в деле о расстрелах на Майдане

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Прокуроры Генпрокуратуры провели следственный эксперимент в деле о расстрелах на Майдане

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины провели 24 декабря следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Независимости в г.Киеве.

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, следственный эксперимент проведен с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелам в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились стражи порядка.

Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-14 годах Генеральной прокуратуры Украины. В Генпрокуратуре напомнили, что в связи с передачей следствия в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября), определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Независимости в Киеве проводят прокуроры Генпрокуратуры.

Теги: #майдан #гпу #следствие
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