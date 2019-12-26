КС признал неконституционным законопроект Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

Конституционный суд (КС) признал неконституционным предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №1027, который устанавливает дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

"Да. Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям ст. 157 (Конституции Украины – ИФ)", - сообщил представитель президента в КС Федор Вениславский агентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, источник агентства "Интерфакс-Украина" в суде уточнил, что речь идет о п.1 ст.157 Конституции, согласно которому Основной Закон не может быть изменен, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. "Законопроект не отвечает ч.1 ст.157", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, президентский законопроект №1027 был зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа. Он предполагает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов. В частности, согласно документу полномочия народных депутатов будут прекращаться в случае установления судом фактов кнопкодавства, а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.

4 сентября Рада проголосовала за направление законопроекта на рассмотрение в КС.

Председатель КС обратился к Венецианской комиссии с просьбой ответить на шесть вопросов, касающихся будущих изменений в Конституцию. Венецианская комиссия в свою очередь заявила, что поправки в статью 81 Конституции Украины, предусмотренные законопроектом №1027 о расширении перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов, влияют на демократический характер Украинского государства.