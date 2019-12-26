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16:19 26.12.2019

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове отказались признать свою вину

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Обвиняемые в теракте, который произошел возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года, Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков на заседание Фрунзенского районного суда в четверг отказались признать свою вину.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Тетюцкий и Дворников, давая показания, настаивали на своей невиновности и утверждали, что подписали протоколы и дали признательные показания под пытками. Башлыков подтвердил их слова, но давать отдельные показания и отвечать на вопросы отказался, ссылаясь на ст. 63 Конституции.

Председательствующая коллегии Ольга Горпинич объявила, что суд закончил исследовать обстоятельства и доказательства по делу и переходит к дебатам. До их начала объявлен перерыв ориентировочно на 15 минут.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #теракт #вина #подозреваемые #харьков
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