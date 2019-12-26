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16:11 26.12.2019

Зверобой подала заявление на Трубу о служебном подлоге

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Зверобой подала заявление на Трубу о служебном подлоге

Волонтер Маруся Зверобой подала заявление о совершении служебного подлога экс-директором Государственного бюро расследований Романом Трубой.

В четверг Зверобой приходила в ГБР, куда ее вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли (на следственные действия) с определением Печерского суда… А если у центрального аппарата ГБР есть ко мне претензии, то они должны были прийти с определением Шевченковского суда", сказала она журналистам у входа в здание Бюро.

В свою очередь ее адвокат Андрей Писаренко уточнил, что заявление было подано по ст. 366 УК – служебный подлог.

Говоря о непосредственном допросе, Звербой рассказала, что следственное действие проходило в правовом русле, ее процессуальный статус свидетеля в этом деле не изменился. Следующий допрос, по ее словам, запланирован на 10 января.

Теги: #гбр #зверобой #труба
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