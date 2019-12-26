Оставшиеся без жилья из-за войны жители Золотого получат первые обещанные Зеленским квартиры уже в конце февраля

15 семей переселенцев из Золотого-4, которые остались без жилья из-за действий боевиков в 2018 году и переехали на подконтрольную Украине территорию, получат первые обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским квартиры в конце февраля.

"Мы уже начали делать ремонты квартир для переселенцев, которые пообещал президент. Первые сдадим уже в конце февраля, некоторые - в апреле, потому что он подключены к общей сети отопления", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

Как сообщалось, 20 ноября во время поездки в Луганскую область президент Зеленский сообщил, что руководство Луганской облгосадминистрации нашло квартиры для переселенцев в Золотом-1 и Карбоните.

"Мы не вспоминаем о прошлом, а что касается нынешней ситуации - мы знаем вашу проблему. Все документы уже есть", - отметил Зеленский.

В свою очередь председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай тогда указал, что уже разрабатывалась проектная документация, чтобы через несколько недель в помещениях начались ремонтные работы.

"Нужно несколько месяцев, чтобы сделать нормальный ремонт. Первые квартиры вы получите уже через три месяца", - пообещал Гайдай.