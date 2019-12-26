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15:58 26.12.2019

При СНБО будет создан Совет экспертов по вопросам энергобезопасности - Данилов

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При СНБО будет создан Совет экспертов по вопросам энергобезопасности - Данилов

 При Совете национальной безопасности и обороны создадут Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности, который будет действовать как консультативный орган и решать вопросы безопасности в энергетической сфере, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Сейчас уже разрабатывается проект Положения этого Совета и созданы рабочие группы по направлениям в энергетической сфере", - приводит слова Данилова пресс-служба СНБО.

Так, решение о создании Совета было принято во время заседаний рабочих групп по вопросам преодоления угроз в нефтегазовой и энергетической сферах при участии председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, представитеей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представителей ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", Министерства энергетики и защиты окружающей среды, МИД, Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ

По словам секретаря СНБО важной задачей для власти является сохранение позиций Украины как ведущей страны-транзитера газа.

"Через наши мощности должны проходить максимальные объемы газа", - сказал он, добавив, что в этом контексте, важным является позиция международного сообщества по строительству газопровода "Северный Поток-2".

В свою очередь Коболев заверил, что Украина накопила достаточные объемы природного газа в подземных хранилищах и полностью обеспечена газом на зимний период.

Теги: #снбо #энергобезопасность #данилов
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