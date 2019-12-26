Законопроект "Об оборонных закупках" предусматривает, что информация о половине ГОЗа будет открытой – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что законопроект "Об оборонных закупках" предусматривает общедоступность, по меньшей мере, половины информации о государственном оборонном заказе.

"Сейчас, как вы знаете, весь государственный оборонный заказ является в полной мере тайным, на 100%... Мы не считаем, что это отвечает интересам Украины, поэтому в следующем законе, который мы сейчас принимаем, будет внесен целый ряд изменений в закон "О государственной тайне" для того, чтобы иметь возможность открывать большую часть, по меньшей мере, 50% от государственного оборонного заказа. Мы будем работать над тем, чтобы было больше", - сказал он на брифинге в Министерстве обороны Украины в четверг.

По словам Загороднюка, конкретный объем открытой информации будет решаться каждый год отдельно постановлениями Кабинета министров Украины.