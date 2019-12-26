НАБУ проводит обыски в Министерстве информполитики

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск в помещении Министерства информационной политики и ГП "Защита информационного пространства", сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству происходят обыски НАБУ. Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале "CNN". – написал Биденко на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что по версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от телеканала "CNN".

"МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - говорится в сообщении.