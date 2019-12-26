Полицейские задержали жителя Могилев-Подольского района, подорвавшего двух людей

Ночью 26 декабря 28-летний местный житель решил "урегулировать" конфликт с товарищами с помощью ручной гранаты, в результате взрыва которой пострадали двое мужчин, один из них во время оказания медицинской помощи скончался в больнице, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Около 2.30 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с осколочными ранениями были госпитализированы двое жителей села Садки. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Опросив очевидцев происшествия, следственно-оперативная группа установила, что мужчины пострадали в результате взрыва гранаты во дворе у 28-летнего местного жителя.

Как рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Юрий Левицкий, предварительно, хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей. Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук.

"Этого им сделать не удалось - боеприпас взорвался. Травмировались 25 и 28-летние местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из мужчин скончался. Впоследствии выяснилось, что медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги и был прооперирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции", - говорится в сообщении.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие правонарушения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

"По словам правонарушителя, гранату он приобрел у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса", - говорится в сообщении.