События

15:04 26.12.2019

Полицейские задержали жителя Могилев-Подольского района, подорвавшего двух людей

2 мин читать
Полицейские задержали жителя Могилев-Подольского района, подорвавшего двух людей

Ночью 26 декабря 28-летний местный житель решил "урегулировать" конфликт с товарищами с помощью ручной гранаты, в результате взрыва которой пострадали двое мужчин, один из них во время оказания медицинской помощи скончался в больнице, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Около 2.30 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с осколочными ранениями были госпитализированы двое жителей села Садки. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Опросив очевидцев происшествия, следственно-оперативная группа установила, что мужчины пострадали в результате взрыва гранаты во дворе у 28-летнего местного жителя.

Как рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Юрий Левицкий, предварительно, хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей. Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук.

"Этого им сделать не удалось - боеприпас взорвался. Травмировались 25 и 28-летние местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из мужчин скончался. Впоследствии выяснилось, что медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги и был прооперирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции", - говорится в сообщении.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие правонарушения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

"По словам правонарушителя, гранату он приобрел у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса", - говорится в сообщении.

Теги: #подрыв #винницкая_область #граната
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 16.12.2019
В Ривненской области к дверной ручке предприятия прикрепили гранату, полиция открыла дело

В Ривненской области к дверной ручке предприятия прикрепили гранату, полиция открыла дело

22:29 06.12.2019
На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

14:57 03.12.2019
Граната, прикрепленная к двери офиса ОПЗЖ в Харькове, оказалась учебной

Граната, прикрепленная к двери офиса ОПЗЖ в Харькове, оказалась учебной

13:50 03.12.2019
Неизвестные подвесили гранату на входе в офис ОПЗЖ в Харькове - замглавы облорганизации

Неизвестные подвесили гранату на входе в офис ОПЗЖ в Харькове - замглавы облорганизации

12:48 30.11.2019
Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

11:54 23.11.2019
В Виннице передали в суд дело полицейского, который подозревается в убийстве человека за отказ стать понятым

В Виннице передали в суд дело полицейского, который подозревается в убийстве человека за отказ стать понятым

12:04 17.11.2019
Установлены личности погибших от взрыва гранаты в киевском общежитии

Установлены личности погибших от взрыва гранаты в киевском общежитии

13:16 08.11.2019
В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

07:52 07.11.2019
В подъезде одного из жилых домов Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет

В подъезде одного из жилых домов Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет

11:33 26.10.2019
Полиция изъяла гранату у жителя Киева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков

Полиция изъяла гранату у жителя Киева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран - СБУ

С нового года Генпрокуратура Украины прекращает существование как институт – Рябошапка

В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских – СММ ОБСЕ

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран - СБУ

Каждый пятый украинец празднует Рождество дважды – опрос

Полиция установила подозреваемого в нападении на журналиста на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

Ушел в отставку судья КС Украины Мельник

С нового года Генпрокуратура Украины прекращает существование как институт – Рябошапка

Переаттестация прокуроров никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры - Рябошапка

Украина экстрадировала в Испанию российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский"

МВД выступает за ужесточение наказания водителей за наезды на людей

В Минске задержан организатор акции против углубления интеграции с РФ

В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских – СММ ОБСЕ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА