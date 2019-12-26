События

14:35 26.12.2019

Каждый пятый украинец празднует Рождество дважды – опрос

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Каждый пятый украинец празднует Рождество дважды – опрос

Более 20% украинцев, опрошенных социологами в декабре, заявили, что празднуют Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.

Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

Так, 20,8% опрошенных собираются праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января. 67,4% - 7 января, а 4,1% - 25 декабря.

Вообще не отмечают Рождество 5,5% респондентов. 2,1% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #рождество #соцопрос
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Интерфакс-Украина
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